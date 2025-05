Milan, il programma delle giovanili: in campo non solo la Primavera

(fonte: acmilan.com) - Il primo weekend di maggio prevede molti impegni importante per il Settore Giovanile rossonero. Riflettori puntati sulla Primavera, tornata in corsa per i Playoff dopo la vittoria con la Lazio, attesa domenica alle 11.00 al PUMA House of Football per la 36ª giornata contro l’Udinese: una sfida importante per proseguire a inseguire la post-season. Match clou quello dell'Under 16, impegnata nel derby di ritorno degli Ottavi di Finale contro l'Inter e alla ricerca della rimonta dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata, una partita cruciale che si preannuncia intensa e combattuta. Tra sabato e domenica spazio anche alle formazioni femminili, dall'Under 17 all'Under 12, oltre che alle categorie Under 13 e Under 15 maschili.