(fonte: acmilan.com) Fine settimana ricco di appuntamenti per il Settore Giovanile del Milan. Dopo la finale di Coppa Italia Primavera, la Primavera maschile andrà in scena nel Monday Night contro il Monza, mentre per quella femminile c'è l'atteso Derby con l'Inter. Sfide importanti anche per l'U16 e l'U15, in trasferta col Brescia. Derby cittadino anche per l'U13, trasferta veneta per l'U15 femminile. Ecco il dettaglio di tutte le partite di questo weekend rossonero.