Milan, i risultati del Settore Giovanile: doppietta per il talento Jadid

(fonte: acmilan.com) Non si ferma il grandissimo momento del Milan Primavera maschile, che corona una settimana da sogno per il settore giovanile col 3-0 sul campo della Juventus dopo le vittorie contro il Bologna in campionato e con l'Inter in Coppa Italia. Altra battuta d'arresto, invece, per la Primavera femminile. Bel colpo dell'Under 18, che sconfigge il Cagliari - come l'Under 16 e l'Under 15 - al PUMA House of Football mentre l'Under 17 pareggia sul campo dell'Atalanta.