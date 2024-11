Nella giornata di oggi, domenica 24 novembre, il Milan Futuro scenderà in campo per la 16^ giornata del campionato di Serie C e lo farà contro il Sestri Levante, match di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. I ragazzi di Daniele Bonera al momento si trovano al 20° posto in classifica a soli 11 punti, ma con un'altra partita, oltre a questa da recuperare. Nell'ultima uscita è arrivata una brutta sconfitta contro il Pescara, che ha messo in crisi ancor di più una squadra già in grande difficoltà.