(fonte: acmilan.com) La doppietta di Kevin Zeroli non basta al Milan Futuro per ottenere i tre punti tra le mura amiche contro il Sestri Levante. Avanti due volte con le reti - prima di testa e poi su calcio di rigore - del proprio capitano, i rossoneri sono stati raggiunti sul 2-2 finale da Durmush e Parravicini nel match valido per la 16ª giornata di Serie C. In campo con aggressività e coraggio, i rossoneri hanno sbloccato la gara dopo meno di quattro minuti sul cronometro e hanno reagito da squadra a un'indecisione difensiva costata il pari. Quindi il bis prima dell'intervallo e la stanchezza generale che ha caratterizzato la seconda metà di partita.