Milan Futuro-Pineto, Alesi infortunato: ecco la prima diagnosi | PM News

Tra qualche minuto il Milan Futuro di Daniele Bonera scenderà in campo contro il Pineto Calcio per la 12^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025. Francesco Camarda rimane in panchina dopo lo spezzone giocato contro il Napoli in Serie A. Assenza pesante è quella di Gabriele Alesi, in gol nell'ultimo turno contro il Perugia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione proprio con gli umbri ha rimediato un infortunio muscolare che lo ha reso indisponibile per la partita odierna.