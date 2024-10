Milan Futuro pronto a ripartire: ecco il Legnago Salus

Dopo due settimane di attesa, il Milan Futuro è pronto a tornare in campo. La squadra di Bonera scenderà nel rettangolo verde allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, dove affronterà il Legnago Salus. L'incontro, valido per la 10ma giornata del campionato di Serie C, avrà inizio domenica 20 ottobre alle ore 17:30, con i rossoneri che puntano a conquistare il secondo successo in campionato.