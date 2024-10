Nella giornata di domani, domenica 19 ottobre, il Milan Futuro scenderà per la 10^ giornata del campionato di Serie C e lo farà contro il Legnago Salus, match di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. La squadra di Daniele Bonera dopo un inizio di campionato non proprio perfetto, ha conquistato un successo importantissimo contro la SPAL, che ha ridato aria alla classifica. Poi però un altro deludente pareggio contro la Lucchese e la sconfitta contro la Pianese. Ora c'è da cambiare marcia se non si vuole rischiare di complicare la stagione.