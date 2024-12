Milan Futuro-Caldiero Terme, formazioni ufficiali: ecco la scelta in attacco

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldiero Terme, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C

Alle ore 18:00 di oggi, mercoledì 18 dicembre, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, scenderanno in campo Milan Futuro e Caldiero Terme in occasione del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. I rossoneri di Daniele Bonera ci arrivano grazie al netto successo per 3-0 contro il Lecco nel turno precedente, in quello che è stato l'esordio assoluto di questa formazione a livello professionistico.