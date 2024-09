QUI ASCOLI

Reduce da una bruciante retrocessione dalla B nella scorsa stagione, l'Ascoli ha iniziato l'annata 2024/25 con alcuni risultati altalenanti. Percorso netto in casa tra Coppa Italia e campionato (2-1 sul Gubbio e 1-0 contro la Pianese), mentre in trasferta è arrivato un solo punto (2-2 sul campo della SPAL) con due sconfitte, 2-1 ad Arezzo in coppa e identico risultato in Serie C nell'ultimo turno con la Virtus Entella capolista del girone. I marchigiani hanno cambiato molto in estate - confermando però l'ex Juventus e Spartak Massimo Carrera in panchina - a partire da un attacco totalmente rinnovato dove il nome da tenere d'occhio è quello di Simone Corazza, protagonista della promozione del Cesena in B lo scorso anno e già due volte a segno in questo inizio di stagione. Dai romagnoli è arrivato anche il centrocampista Varone, elemento da attenzionare come il trequartista ex Modena Tremolada e due vecchie conoscenze della Serie A in difesa: il terzino destro Adjapong e il centrale Gagliolo (indisponibile contro i rossoneri).