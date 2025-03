Milan, ecco i risultati delle giovanili rossonere. Vittorie per…

Milan, i risultati ufficiali delle giovanili. Successi per le due under, sconfitta per la Primavera femminile di ritorno dal Viareggio

(fonte: acmilan.com) - Con l'attività di tante under maschili ferma per la pausa nazionali - in cui anche i milanisti si stanno facendo notare - il weekend del Settore Giovanile rossonero registra risultati importanti soprattutto per le Under femminili. Vincono, nelle rispettive fasi interregionali, Under 17 e Under 15, due successi importanti e preziosi nella corsa alle finali nazionali. Sconfitta interna, invece, per la Primavera femminile di ritorno dall'esperienza alla Viareggio Women's Cup. Tre punti importanti, sul campo del Brescia, per l'U17; vincono anche le due U14, maschile e femminile.