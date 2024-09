Nella giornata di lunedì 30 settembre, il Milan Futuro scenderà in campo ancora una volta nel campionato di Serie C e lo farà contro la Lucchese, match di cui riportiamo di seguito le probabili formazioni. I rossoneri di Daniele Bonera dopo un inizio di campionato non proprio perfetto, nell'ultima giornata hanno superato la SPAL con qualche patema comunque. Il successo però può aver dato spinta ed energia ai giovani diavoli, che da ora devono cominciare la risalita nella classifica del Girone B. E proveranno a farlo proprio al 'Porta Elisa'.