Lazetic: “Spero di segnare ancora”. Oggi in campo con la Serbia U19

Tocca ancora a Marko Lazetic guidare la Serbia Under 19 . Nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei la nazionale del c.t. Brankovic sfida l' Inghilterra . Un match fondamentale vista la situazione nel raggruppamento. Gli inglesi sono in testa con 3 punti, mentre la Serbia insieme ad Israele sono ad un punto. Chiude l'Austria a 0. L'attaccante del Milan vuole ripetersi dopo il gol segnato nella prima gara.

Nella giornata di ieri ha rilasciato qualche dichiarazione sul match: "Spero di segnare anche contro l'Inghilterra. Sta a me dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Inglesi più forti? Il focus è su di noi, non vogliamo nessun tipo di scuse, se entriamo bene in campo non credo ci saranno problemi."