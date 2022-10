Giovanili Milan, tutti i risultati: Camarda non delude mai | News

"Dopo la sconfitta della prima giornata con il Como, all'esordio stagionale casalingo l'Under 14 di Mister Merlo si regala una netta vittoria contro il Renate. La tripla trasferta ferrarese si conclude con una tripla vittoria sulla SPAL: 1-4 per l'U16, 0-4 per l'U15 e 1-2 per l'U18, che prosegue nel suo grande momento e si conferma in testa alla classifica. Il weekend si era aperto con l'inaspettata sconfitta della Primavera. Nel Femminile, nette vittorie per l'U17 e l'U15. Ecco il dettaglio dei risultati: