Giovanili: Milan e Inter uniti per un torneo della FIGC

Milan e Inter: squadre miste sul campo del Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate per dire no alle discriminazioni razziali

( fonte:acmilan.com ) - Un campo di calcio, tanti giovani atleti e un pallone. Tanto basta per giocare, sorridere e divertirsi insieme.

Ecco come nasce l'attività promossa dalla FIGC - Settore Giovanile Scolastico, che ha radunato gli U12 di Milan e Inter in un mini torneo a squadre miste per la promozione dei valori sani che lo sport sa trasmettere: inclusione, rispetto e socialità.