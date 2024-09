A che ora gioca il Milan Futuro oggi?

Rimini-Milan Futuro, in tv e in streaming, tutto ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Romeo Neri' di Rimini, la sfida Rimini-Milan Futuro, valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie C 2024-2025. L'Under 23 rossonera, in questa prima parte di stagione, è già scesa in campo per sei volte in gare ufficiali, nel primo e nel secondo turno della Coppa Italia Serie C. Due successi per i ragazzi di Daniele Bonera, prima contro il Lecco per 3-0 e in seguito contro il Novara per 2-1. Poi i quattro match in campionato contro Virtus Entella e Ascoli, sconfitto in entrambi i casi, Carpi e Torres, contro cui ha invece pareggiato.