Dove e come vedere Lucchese-Milan Futuro in diretta tv e streaming?

A che ora gioca il Milan Futuro?

Lucchese-Milan Futuro, in tv e in streaming, tutto ciò che c'è da sapere. Lunedì 30 settembre alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Porta Elisa' di Lucca, la sfida Lucchese-Milan Futuro, valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie C 2024-2025. Dopo un inizio non particolarmente positivo, i rossoneri di Daniele Bonera hanno conquistato, nell'ultimo turno, il primo successo nella terza lega italiana. Avversario in quel caso era la SPAL, contro cui i giovani diavoli hanno vinto per 2-1, segnando il primo gol su azione.