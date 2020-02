Verso Inter-Milan, quante cose cambiate per i rossoneri rispetto all’andata

NEWS MILAN – Mancano ormai solamente due giorni a Inter-Milan, gara molto importante per entrambe le squadre, che provano a centrare i rispettivi obiettivi. L’ultimo precedente tra le due compagini risale alla sfida di andata, cioè quando i nerazzurri hanno battuto i rossoneri per 2-0 grazie alle reti di Brozovic e di Lukaku.

Se l’Inter grosso modo è rimasta quella, con idee tattiche ben sviluppate da Antonio Conte, il Milan è cambiato tanto rispetto al match del settembre scorso. La novità più evidente è il cambio di allenatore, con Stefano Pioli che ha preso il posto di Marco Giampaolo. L’ex Lazio ha vissuto un inizio complicato, ma alla fine sembra aver trovato la strada giusta per incanalare sui binari corretti la stagione rossonera dopo tanti problemi.

Novità anche dal punto di vista tattico. Nel derby d’andata Giampaolo ha optato per il 4-3-1-2, mentre Pioli quasi sicuramente schiererà un 4-4-2, varato alla 19^ giornata contro il Cagliari. Perchè il tecnico rossonero ha cambiato il sistema di gioco? Ovviamente per esaltare al meglio le caratteristiche di Zlatan Ibrahimovic, che rappresenta l’altra grande novità, se non la più importante della stracittadina. Sono andati via Suso e Piatek, che hanno giocato la gara d’andata, ma in compenso sono cresciuti, e di molto, Theo Hernandez, Bennacer, Rebic e Rafael Leao. Insomma, tutto è cambiato, ma l’Inter resta la squadra favorita in questo derby: starà al nuovo Milan di Pioli smentire questo pronostico. Intanto un giocatore della rosa rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti, continua a leggere >>>

