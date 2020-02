Verso Inter-Milan, ecco l’analisi tattica del Derby di questa sera

ULTIME NEWS MILAN – Ormai ci siamo, manca davvero poco: Inter-Milan è alle porte. Il Derby è uno dei match più attesi a Milano e non solo: una partita storica che ha sempre acceso gli animi di tifosi e non. Come arrivano i due club alla sfida di questa sera? L’Inter ha un’occasione ghiottissima: quella di sfruttare il passo falso della Juventus a Verona e di portarsi in vetta a pari punti con i bianconeri. Il Milan non ambisce allo Scudetto, ma bensì ad un posto in Europa. Le sconfitte di Roma e Cagliari obbligano i rossoneri a cercare una vittoria che sarebbe davvero molto importante. Ma in che modo le due squadre cercheranno di avere la meglio sull’altra? Ecco l’analisi tattica del match.

Innanzitutto bisogna capire con quale modulo Inter e Milan scenderanno in campo. I padroni di casa si affideranno ad un 3-5-2 un po’ ‘rimaneggiato’. Con la squalifica di Lautaro Martinez, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare Christian Eriksen a supporto di Romelu Lukaku, niente Alexis Sanchez dunque, possibile arma a gara in corso. Stefano Pioli, dal canto suo, dovrebbe anche lui apportare qualche piccola variazione al suo 4-4-2. Insieme al recuperato Zlatan Ibrahimovic non ci sarà Rafael Leao, ma Hakan Calhanoglu, con Ante Rebic che dovrebbe giocare sulla sinistra.

Oppure no? Le probabili formazioni al momento danno questa come ipotesi per i rossoneri, ma la duttilità di Calhanoglu e Rebic porta a pensare che i due possano interscambiarsi spesso nel corso della partita. Una mossa che servirà a Pioli per dare pochissimi punti di riferimento, a parte il gigante svedese in mezzo. Con Eriksen, Conte mira a rinfoltire il centrocampo, che a giudicare da quello detto finora, sarà il vero fulcro del Derby. Due formazioni molto simili, pur disposte diversamente in campo.

Per scardinare la difesa interista, il Milan dovrà pressare molto alto e cercare, con Calhanoglu, di non far ragionare Marcelo Brozovic. Aggredendo alti i nerazzurri, il Milan potrebbe scaricare la palla sulle fasce per cercare la testa di Zlatan Ibrahimovic. Non sarà di certo semplice, perché i centimetri di De Vrij e Skriniar non saranno facilmente superabili, ma questa può essere una buonissima opzione.

Il pericolo numero 1 per la difesa è ovviamente Romelu Lukaku, capace di dare forza fisica e tecnica all’Inter. La squadra di Conte gioca spesso in contropiede, per questo mai farsi trovare sbilanciati e nell’uno contro uno. Il belga ha fisico ma anche tecnica per saltare l’uomo e concludere a rete. La parola chiave è dunque equilibrio. Teoria a parte, il Milan ha l’obbligo di ritornare alla vittoria in un Derby dopo quasi 4 anni. Basterà tutto questo per portare a casa i tre punti? Intanto ecco 10 curiosità sul match, continua a leggere >>>

