Milan, Piatek in un tunnel senza fine. E con Ibrahimovic…

ULTIME NEWS MILAN – Alla ricerca del Piatek perduto. Un adattamento dell’opera di Marcel Proust in salsa polacca. Il grande scrittore francese scriveva ‘del tempo perduto’, lo stesso tempo che i tifosi del Milan sono stufi di dover aspettare. Soprattutto perché hanno conosciuto benissimo un altro giocatore, quello arrivato quasi 12 mesi fa nello scetticismo generale per sostituire il partente Gonzalo Higuain. L’argentino, pur vivendo un periodo di flessione importante, aveva iniziato nel migliore dei modi la sia avventura rossonera. Nonostante le disavventure, la caratura del giocatore non è mai stata in discussione. Per questo motivo Piatek, pur avendo fatto benissimo con il Genoa, non poteva convincere tutti fin da subito.

Eppure ci era riuscito benissimo dopo soli 11 minuti di gioco quando con un piazzato secco alla sinistra di Meret, ha fatto esplodere San Siro nella sua gara di esordio in un Milan-Napoli di Coppa Italia. Da quel momento in poi il polacco non ha fatto altro che segnare, chiudendo i primi suoi mesi in rossonero a quota 21 presenze e 11 gol. Una media di meno di un gol ogni due partite. Quel giocatore ormai sembra sparito considerando i numeri attuali: 17 presenze in Serie A e 4 gol (tra cui 3 su rigore) è un bottino che definire magro è un eufemismo.

La luce in fondo al tunnel sembra proprio non vedersi, soprattutto con l'imminente arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese Piatek potrebbe accomodarsi in panchina in maniera sistematica, visto che Stefano Pioli è sembrato piuttosto scettico sull'utilizzo delle due punte. Questa eventualità farebbe dell'ex Genoa non più di un'alternativa, situazione inimmaginabile fino a pochi mesi fa e che svaluterebbe un giocatore su cui il Milan ha investito tantissimo lo scorso anno (38 milioni di euro). La mission è sicuramente quella di recuperarlo, ma ora diventa ancora più difficile per Piatek con un Ibrahimovic in più in canna.

