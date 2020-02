Inter-Milan, i rossoneri credono alla vittoria nel derby: ecco i tre motivi

NEWS MILAN – Siamo alla vigilia di Inter-Milan, derby che si giocherà domani sera a San Siro. I nerazzurri sono senza dubbio i favoriti di questo match, considerando i 19 punti di differenza in classifica tra le due squadre e la maggiore quantità e qualità della rosa di Antonio Conte, costruita per ambire lo scudetto alla Juventus. I derby, però, sono partite in cui tutto può succedere, e dunque il Milan deve assolutamente crederci. Ecco i tre motivi principali.

