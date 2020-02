Il Milan ritrova Calhanoglu: il nuovo modulo lo ha rivitalizzato

ULTIME NEWS MILAN – Da esubero e bersaglio dei tifosi a giocatore imprescindibile in poche settimane. Questa frase descrive al meglio la condizione attuale di Hakan Calhanoglu. Il turco è stato uno dei fiori all’occhiello della faraonica campagna acquisti 2016/2017 del duo Fassone-Mirabelli. Con la maglia del Bayer Leverkusen si è fatto notare per le sue indubbie qualità balistiche, con punizione segnate da tutte le posizioni grazie al suo tiro secco e chirurgico. Ma soprattutto per la sua posizione di trequartista che, paradossalmente, non ha mai ricoperto con il Milan.

Un’affermazione vera fino a qualche tempo fa, perché adesso Stefano Pioli gli ha cucito addosso un sistema di gioco che sembra fatto apposta per lui. Con il 4-2-3-1 non solo si esalta al meglio Zlatan Ibrahimovic, ma anche Calhanoglu si sente molto più a suo agio e le ultime prestazioni lo hanno dimostrato ampiamente. Dal suo arrivo al Milan il numero 10 rossonero ha sempre giocato da adattato sia con Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso, ma anche con Marco Giampaolo. Mezzala, esterno d’attacco e addirittura play davanti alla difesa sono stati i ruoli in cui i vari allenatori sopra citati lo hanno utilizzato, senza mai provarlo nel sua vera posizione.

Adesso, infatti, è tutto un altro Calhanoglu. Il classe 1994 adesso arriva con molta più facilità al tiro, vera specialità della casa. Ma anche i rifornimenti ai compagni sono il suo forte, insieme alla capacità di galleggiare alla grande tra le linee. Si può dire che con il 4-2-3-1, Stefano Pioli abbia messo a posto al meglio tutti i tasselli a sua disposizione. Già detto di Ibrahimovic, non si può non menzionare Ante Rebic e Samu Castillejo, due giocatori letteralmente rinati. Proprio come Calhanoglu, un giocatore sempre odiato dal pubblico, ma che ora viene osannato e di cui non si può fare a meno. Il turco sarà titolare domani dopo l’infortunio? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

