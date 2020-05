Calhanoglu ancora al Milan: con Rangnick ultima chance?

FOCUS MILAN – Hakan Calhanoglu è arrivato al Milan nell’estate 2017, acquistato dal Bayer Leverkusen per circa 24 milioni di euro. Da quella stagione sono cambiate due proprietà e numerosi dirigenti. Il rendimento del centrocampista turco però non è stato particolarmente elevato, anzi. Rispetto a potenzialità e aspettative, è stato negativo.

Questi i numeri di Calhanoglu da quando veste la maglia rossonera (aggiornati al 21 maggio 2020): 116 presenze tra campionato e coppe, 17 gol e 28 assist. A conferma del rendimento non positivo in rossonero, basta paragonare i numeri del periodo al Bayer Leverkusen, a parità di partite. Precisamente con il club tedesco ha collezionato 115 presenze (una in meno rispetto al Milan), segnato 28 gol (11 gol in più rispetto a quelli segnati con il Milan) e servito 29 assist.

Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel giugno 2021, è un classe 1994 e lo scorso febbraio ha compiuto 26 anni. È nel pieno della sua maturazione calcistica e lasciarlo partire a zero la prossima stagione potrebbe essere un errore. Inoltre qualora arrivasse Ralf Rangnick, non è da escludere un salto di qualità per il turco. Le sue caratteristiche potrebbero favorire il gioco veloce e verticale del manager tedesco. Infatti si parla di un possibile rinnovo contrattuale per Calhanoglu.

Calhanoglu in queste stagioni al Milan si è dimostrato capace di poter ricoprire diversi ruoli: mediano, interno di centrocampo, trequartista nel 4-2-3-1 o esterno d’attacco. Purtroppo gli è mancata continuità, in certe partite si è mostrato utile e capace di fare la differenza. Ma con un progetto tecnico più chiaro e una situazione all’interno della società meno burrascosa, le sue potenzialità potrebbero venir fuori ed esplodere definitivamente. E tu, che ne pensi?

VOTA IL NOSTRO SONDAGGIO ⇓

Caricamento sondaggio...

Intanto abbiamo provato a ipotizzare quale sarà il Milan di Ralf Rangnick la prossima stagione >>>