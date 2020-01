Calciomercato Milan – Piatek in uscita: ma quanto vale oggi?

CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek vendesi, ma quanto vale? Dopo l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic e soprattutto dopo le prestazioni tutt’altro che esaltanti nella prima metà di stagione, gli spazi per l’attaccante polacco in maglia rossonera sembrano essere finiti. Le pretendenti per l’attaccante sembrano non mancare, soprattutto in Inghilterra e in Germania.

Come ricordato da ‘Calcio e Finanza‘, il Milan lo ha acquistato dal Genoa il 31 gennaio 2019 per 35 milioni di euro con un ingaggio, secondo le indiscrezioni, di 1,8 milioni di euro netti a stagione: nei primi sei mesi in rossonero, lo score di Piatek parla di 9 gol e un assist in campionato, rendimento decisamente sceso nella stagione 2019/20 in cui finora ha messo a segno solo 4 reti, di cui ben 3 su rigore.

Adesso quindi, quanto vale Piatek a bilancio? Nei primi sei mesi con ammortamento per 3,8 milioni di euro, il valore netto del giocatore al 30 giugno 2019 era pari a 31,1 milioni di euro: i seguenti sei mesi di ammortamento hanno fatto scendere il valore al 31 dicembre 2019 a quota 27,2 milioni di euro. Attenzione quindi, una cessione a 30 milioni di euro nel corso del mercato di gennaio, permetterebbe al Milan una plusvalenza di circa 3 milioni di euro, oltre ad un risparmio di 3,8 milioni dall’ammortamento e di 1,6 milioni di euro lordi per quanto riguarda l’ingaggio della seconda parte di stagione, con un impatto potenziale a bilancio positivo per circa 8,3 milioni di euro.

Discorso diverso invece se il Milan lo cedesse in prestito con diritto o obbligo di riscatto in estate, sempre a 30 milioni di euro. I rossoneri infatti, potrebbero registrare una plusvalenza di 6,6 milioni di euro, visto che al 30 giugno 2020 il valore a bilancio di Piatek scenderà a 23,3 milioni di euro.

Intanto dall’Inghilterra si fanno insistenti le voci che vedono Piatek vicino al Tottenham. Per le ultime, continua a leggere >>>

