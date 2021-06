Ucraina-Austria, Italia spettatrice interessata: le parole di Shevchenko

Una tra Ucraina e Austria sarà avversaria dell'Italia agli ottavi degli Europei 2021: le parole di Andriy Shevchenko in conferenza

Ucraina-Austria . Da questa sfida uscirà l'avversaria dell' Italia agli ottavi di finale degli Europei 2021 . Le due Nazionali sono appaiate a 3 punti: per gli ucraini sconfitta contro l'Olanda all'esordio e vittoria contro la Macedonia del Nord alla seconda uscita; stesso discorso per gli austriaci, trionfanti su Goran Pandev e compagni e sconfitti dagli Oranje.

Il CT dell'Ucraina, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha parlato, in conferenza stampa, della partita in programma alle ore 18:00. “Basta col dire che un pareggio andrebbe bene a tutti, non è giusto. Ci stiamo preparando per questa partita e sappiamo quanto sia importante".