Malore Eriksen, lo specialista in cardiologia: “Potrebbe tornare a giocare”

Intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport', lo specialista in cardiologia e medicina dello sport, Bruno Carù, ha parlato della possibilità di rivedere sui campi da gioco Christian Eriksen. Il centrocampista dell'Inter è stato vittima di una fibrillazione ventricolare ma, fortunatamente per il danese, la tragedia è stata evitata. Ecco cosa ha detto il dottore considerato un luminare in materia. "Carriera finita per Christian Eriksen? Non è detto, bisogna vedere la patologia. Se è curabile il giocatore potrebbe tornare a giocare. Sicuramente c'era qualcosa che non andava bene nel cuore del giocatore prima della partita, già mentre era negli spogliatoi prima della partita c'era qualcosa che non andava bene, lo stress non c'entra niente. Non può succedere per caso quello che è successo. Il cuore non funziona così".