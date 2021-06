Malore Eriksen, ESPN si scusa: “Dovevamo spostarci in studio” | News

ESPN, nota emittente statunitense, si è scusata per aver girato il momento in cui Eriksen si è accasciato al suolo in Danimarca-Finlandia

Enrico Ianuario

Attraverso un comunicato ripreso dalla 'Associated Press', ESPN si è scusata per aver gestito male le riprese del match tra Danimarca e Finlandia. In particolar modo, le scuse sono dovute alle immagini di Eriksen, colpito da un arresto cardiaco che ha fatto preoccupare tutto il mondo del calcio. "Una volta diventato chiaro che il feed mondiale avrebbe seguito un approccio aggressivo alla copertura della vicenda, avremmo dovuto spostarci più rapidamente su un'inquadratura statica dell'intero stadio o tornare in studio".