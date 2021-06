Malore Eriksen, ct Danimarca: “Christian era preoccupato per noi” | News

Il Commissario Tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Christian Eriksen

Intervenuto in una conferenza stampa organizzata a Copenaghen, il Commissario Tecnico della Nazionale danese, Kasper Hjulmand, ha parlato delle condizioni di Christian Eriksen . Queste le sue parole sul centrocampista dell'Inter. "Proveremo a ritrovare il focus, i giocatori hanno sofferto un trauma, patito lo stress. Forse per qualcuno è ancora troppo presto per riuscirci, cercheremo di usare questo evento per unirci ancora di più e fare il nostro meglio nei prossimi incontri. Penso che ci riusciremo".

"Eriksen quando ci siamo sentiti era preoccupato per noi e per la sua famiglia, ha detto che non si ricordava molto e che era preoccupato per noi - ha proseguito Hjulmand -. È tipico di lui, questo dimostra che grande giocatore e che grande persona sia. Voleva che giocassimo, è un calciatore e si sente meglio quando si gioca a calcio. Cercheremo di giocare per lui".