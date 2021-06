LIVE BLOG – Europei, Italia-Austria 0-0: vissuta dai tifosi sui social

Segui live Italia-Austria, gara valida per gli ottavi di finale degli Europei, con i commenti migliori dei tifosi azzurri sui social.

Segui live con i commenti più divertenti dei tifosi azzurri e non solo sulla partita degli ottavi di finale degli Europei, che è Italia-Austria. Gli azzurri si sono qualificati agli ottavi di finale da primi in classifica e a punteggio pieno, mentre gli austriaci sono arrivati secondi. Chi vincerà, affronterà la vincente di Belgio-Portogallo, che si giocherà domani alle 21:00. Quarti di finale in programma a Monaco di Baviera venerdì 2 luglio alle 21:00. La Nazionale è sempre un momento di unione nel nostro Paese ed è sempre bello anche vedere come viene vissuta. Ecco i tweet e i post più divertenti sulla partita dell'Italia di oggi.