Italia, Zoff: “Sarei felice se Donnarumma superasse la mia imbattibilità”

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale Italiana, ha parlato del suo record d'imbattibilità che potrebbe essere infranto da Donnarumma

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Dino Zoff ha parlato di Gianluigi Donnarumma, il quale potrebbe battere il record d'imbattibilità detenuto ancora oggi dall'ex portiere. Queste le sue parole sull'ex Milan. "E' frutto del lavoro svolto da Mancini, perché tra l'altro ci sono stati uomini diversi utilizzati in questo filotto. Imbattibilità di 1143 minuti che mi appartiene: superarla? E ne sarei felice, perché significherebbe arrivare sino in fondo a Wembley. Ma anche se Donnarumma ne subisse uno cambierebbe poco, il gruppo ha le risorse per essere competitivo, per ribaltare le situazioni. Può capitare e non deve diventare un problema".