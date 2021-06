Italia-Turchia, Bonucci: “Hanno talento. Sento spesso Calhanoglu…”

Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia e della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della partita contro la Turchia

Leonardo Bonucci, difensore centrale dell'Italia ha parlato in conferenza stampa da Coverciano. Bonucci ha parlato della Turchia, primo avversario della squadra di Mancini agli Europei: "Meritano rispetto. Hanno dimostrato, contro la Francia, di essere solidi, di saper quello che vogliono. Hanno talento, da Calhanoglu a Under, da Demiral a Yilmaz che ha portato il Lille a vincere la Ligue 1. Sono una squadra interessante, in crescita, ci sarà da fare un grande lavoro di squadra. Ho parlato con Hakan e Merih, li ho visti carichi: sono due amici, ci sentiamo spesso, abbiamo riso e parlato. Merih ha detto che non mi farà fare gol...". Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>