Italia-Spagna, la scusa di Pique: “Chi tira prima i rigori è avvantaggiato”

Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha formulato una teoria per quanto riguarda i rigori. C'è della rabbia per il finale di Italia-Spagna? Questo il suo 'tweet': "Non è un caso che nelle quattro sfide in cui si è andati ai rigori tra Euro 2020 e Copa America, abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più possibilità di vincere e non trovo giusto che in una competizione del genere un sorteggio ti faccia partire svantaggiato".