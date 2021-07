Italia, Mattarella: “Grazie Azzurri, menzione speciale per Gianluca Vialli”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato all'evento del Quirinale con la Nazionale dopo la vittoria degli Europei

"Avete reso onore allo sport, così come Berrettini: arrivare alla finale di Wimbledon è già un grande traguardo. La conquista del primo set equivale a una vittoria" ha aggiunto Mattarella, che ha poi è tornato sull'Italia: "La Nazionale di calcio ha vinto esprimendo un magnifico gioco. Ringrazio il C.T. Mancini per la fiducia che ha sempre manifestato fin dall'inizio della sua avventura, per la rivoluzione dal punto di vista del gioco e per la preparazione a ogni partita. Un ringraziamento speciale va anche a Gianluca Vialli per aver espresso tutte le emozioni che condividevamo. Vorrei aggiungere il grazie anche ai preparatori dei portiere e faccio i complimenti a Donnarumma per essere stato il miglior giocatore dell'Europeo. Ringrazio tutti voi e in particolar modo Spinazzola, per aver esultato con le stampelle. Avete meritato il trofeo e questo titolo. Complimenti e auguri per il futuro", ha concluso Mattarella.