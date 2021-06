Italia, Mancini: “Non sarà semplice, ma vogliamo ritornare a Wembley”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato alla vigilia dell'ottavo di finale contro l'Austria: queste le sue parole

Enrico Ianuario

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria, Roberto Mancini ha parlato dell'importante match di domani sera a Wembley. Queste le parole del Commissario Tecnico azzurro.

Sulla gara: "Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà, continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma ci siamo. Giocare a Wembley deve essere un piacere. Ci sono giocatori che non ci giocano mai, in uno stadio così è bellissimo".

Sulle scelte di formazione: "Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli. Gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita, per noi deve essere una fortuna".

Sull'esclusione di Kean: "Moise sa che potrà essere un grande giocatore per la Nazionale del futuro, dipenderà da lui come da altri. Ha qualità enormi che potrà migliorare. Gli voglio bene, so che ha qualità e per noi è stato un dispiacere lasciare fuori lui e altri".

Sul Black Lives Matter: "Sono per la libertà, ma non voglio parlarne".

Sull'atmosfera di Wembley: "L'Austria ha qualità, è aggressiva e servirà una grande partita. Se riuscissimo domani a vincere, la seconda sarà più semplice. Giocheremo davanti a 25 mila spettatori ed è già importante. È bello, dà un'altra atmosfera. A Roma si era creato qualcosa di speciale ma è un Europeo itinerante. Wembley è uno stadio fantastico e ci sarà una bell’atmosfera. Se saremo bravi domani sera magari avremmo l'opportunità di tornarci, me lo auguro per i ragazzi".