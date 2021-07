Italia-Inghilterra, Berlusconi e Galliani: “Comunque vada, orgoglioso di voi”

A fine primo tempo di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto sui social con Adriano Galliani

La finale di Euro 2020 è iniziata nel peggiore dei modi per l'Italia, che ha preso gol dall'Inghilterra dopo meno di due minuti. Un risultato che gli azzurri non sono riusciti a raddrizzare per tutto il primo tempo. All'intervallo Silvio Berlusconi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso un'immagine dal forte sapore milanista che lo vede insieme ad Adriano Galliani. La didascalia è chiara: nessun dramma comunque vada. Ecco il post dell'ex presidente del Milan.