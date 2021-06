Inter, la Curva Nord omaggia Kjaer: “Grande uomo e capitano” | News

La Curva Nord interista ha omaggiato il difensore del Milan Simon Kjaer per lo strepitoso gesto compiuto nei confronti di Christian Eriksen

Il gesto 'salva-vita' compiuto da Simon Kjaer, occorso in aiuto del suo amico e compagno di Nazionale Eriksen, è stato visto in tutti i continenti. Il finale, fortunatamente, ha avuto un esito felice, in quanto il centrocampista dell'Inter è riuscito a sopravvivere dopo essere stato vittima di un arresto cardiaco durante il match tra Danimarca e Finlandia. A ciò si aggiunge un altro grande gesto, sta volta di alcuni rappresentanti della Curva Nord interista nei confronti proprio del difensore del Milan Kjaer. Gli ultras hanno esposto uno striscione per omaggiare il capitano della Danimarca il quale, insieme ai medici sanitari, ha salvato la vita al calciatore nerazzurro. "Onore a Kjaer. Grande uomo e capitano", queste le parole riportate dai supporters interisti. La notizia è riportata da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro