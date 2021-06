Europei, Kjaer nominato come miglior giocatori degli ottavi di finale (Video)

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, è stato nominato dalla Uefa come il migliore giocatore dell'Europeo degli ottavi di finale

Grande europeo per Simon Kjaer. Il difensore centrale del Milan, impegnato appunto all'Europeo con la sua Danimarca, è stato nominato come il miglior giocatore degli ottavi di finale della competizione. Ecco l'annuncio dell'Uefa sui social: "Incisivo nel possesso palla, una roccia difensiva. Il capitano della Danimarca Simon Kjær è il miglior giocatore degli ottavi di finale".