Europei – Italia, problema per Florenzi. Salta la Svizzera | Calcio News

Contrattura per Alessandro Florenzi, terzino dell'Italia: il giocatore della Roma salterà la sfida di mercoledì contro la Svizzera

Problemi per l'Italia di Roberto Mancini. Dopo la grande vittoria di ieri contro la Turchia, il commissario tecnico pensa già alla sfida di mercoledì sera contro la Svizzera. Stando a Sky SportAlessandro Florenzi ha accusato una contrattura che non gli ha permesso di continuare la gara di ieri. Il terzino della Roma salterà dunque la partita contro gli svizzeri. Pronto Giovanni Di Lorenzo, entrato nel migliore dei modi contro la Turchia. Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.