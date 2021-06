Europei, flop di Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport: “Anima disperata”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla brutta prova di Hakan Calhanoglu, calciatore della Turchia e del Milan contro l'Italia

La rosea però si è soffermata anche sulla prestazione di Hakan Calhanoglu. Il fantasista del Milan è stato uno dei peggiori in campo insieme a Merih Demiral, difensore della Juventus. Calha - in scadenza con il Milan - punta sull'Europeo per "trovare" nuovi acquirenti, ma serviranno prestazioni di altro spessore per raggiungere questo obiettivo. A tal proposito ecco la pagella della Gazzetta dello Sport: "Anima disperata che, largo a sinistra, non copre, non imposta, non serve a niente. Però è Calha e dovrebbe assumersi più responsabilità". Intanto spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.