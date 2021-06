Europei 2021 – Ucraina, Shevchenko: “L’Inghilterra non deve spaventarci”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan ed attuale CT dell'Ucraina, ha parlato del quarto di finale contro l'Inghilterra agli Europei

L'ex fuoriclasse del Milan ha parlato proprio della sfida contro gli inglesi, chiedendo il supporto degli ucraini ma anche degli italiani. Queste le parole di Shevchenko: "L'Inghilterra è una grande squadra, ha una panchina lunga, uno staff tecnico eccezionale e siamo pienamente consapevoli di quanto sarà dura questa partita. È davvero difficile fargli gol ma la loro forza non deve spaventarci, bensì motivarci perché tutto è possibile nel calcio come nella vita e noi ci metteremo tutto il cuore per dare ancora più gioia ai nostri tifosi". "