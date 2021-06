Europei 2021 – Turchia-Galles 0-2: Calhanoglu ancora pessimo

Hakan Calhanoglu ancora anonimo in questi Europei. In Turchia-Galles il centrocampista rossonero non è mai entrato in partita

Daniele Triolo

Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto con il Milan, sta disputando dei Campionati Europei in linea con le prestazioni della sua Turchia: molto negativi. Anche ieri, in occasione di Turchia-Galles, gara vinta dalla squadra di Gareth Bale per 0-2, il numero 10 del Diavolo è stato praticamente inesistente. Così come già era stato in occasione di Turchia-Italia 0-3.

Per accedere al turno successivo, soltanto come potenziale ripescata da migliore terza, alla Nazionale di Senol Gunes servirà ora un mezzo miracolo sportivo. Con un Calhanoglu così brutto per essere vero, però, la strada non può far altro che essere in salita per la squadra capitanata da Burak Yilmaz. Andiamo a dare un'occhiata ai voti in pagella presi da Calhanoglu per Turchia-Galles.

Il voto più alto glielo ha dato 'Tuttosport', 'premiando', si fa per dire, la prestazione del turco con un 5,5 così motivato: "Molto diverso dal giocatore visto con il Milan di Stefano Pioli. Lì sa sempre cosa fare, con la Turchia no". Per 'Repubblica', invece, la su prestazione di ieri allo stadio 'Olimpico' di Baku (Azerbaijan) è stata da 5.

Ancora più impietosi gli altri quotidiani. Voto 4,5 per Calhanoglu su 'La Gazzetta dello Sport' (""Assiste alla partita. Un bel cross a inizio ripresa e stop") e sul 'Corriere dello Sport'. Addirittura 4 per il 'Corriere della Sera'. In definitiva, se Calhanoglu aspettava la vetrina degli Europei per ricevere qualche offerta contrattuale più alta di quella sottopostagli dal Milan per il rinnovo, beh, ha fatto davvero male i suoi conti. Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti