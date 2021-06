Europei 2021, Sacchi: “Italia bella, ma non chiediamole la coppa”

Arrigo Sacchi, ex C.T. della Nazionale Italiana, ha parlato degli Azzurri di Roberto Mancini in vista degli imminenti Campionati Europei

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan ma anche ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini in vista degli imminenti Campionati Europei. "E' una Italia bella e unita ma non chiediamole la Coppa", ha scritto Sacchi, che ha motivato così questa sua frase: "Il campionato europeo ci dirà il nostro reale valore. Nel frattempo, non dobbiamo scordarci che il C.T. e i suoi ragazzi hanno ereditato una Nazionale che dopo circa 60 anni ha mancato la qualificazione a un Mondiale, quello in Russia. Inoltre, i club italiani pur 'rinforzati' da giocatori stranieri non vincono tornei internazionali da undici anni. E' evidente - scrive in un altro passaggio - che la vittoria sarebbe un avvenimento storico e straordinario, ma chiederla potrebbe complicare la crescita della squadra".