Europei 2021 – Probabile formazione Italia: l’undici tipo di Mancini

Si avvicina l'inizio degli Europei 2021 e l'Italia si prepara a essere protagonista. Scopriamo quale potrebbe essere la formazione di Mancini.

Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3. Tra i pali non ci sono dubbi e toccherà proprio a Donnarumma difendere i colori azzurri. In difesa sulla destra sembra essere Alessandro Florenzi il favorito per una maglia da titolare, mentre al centro la coppia dovrebbe essere tutta bianconera con Leonardo Bonucci affiancato dal capitano Giorgio Chiellini; infine sulla destra c'è grande bagarre, ma al momento Emerson pare in vantaggio nelle gerarchie. In ogni caso, le riserve sono agguerrite e non sono da escludere sorprese.