Europei 2021, Pessina: “L’Italia può arrivare lontana, abbiamo un segreto”

Matteo Pessina esalta l'Italia alla vigilia del match contro il Belgio: "Possiamo arrivare lontano in questi Europei, siamo un grande gruppo"

Matteo Pessina è uno dei protagonisti dell'Italia in questi Europei: il giocatore dell'Atalanta ha già messo a segno due gol decisivi entrando dalla panchina. Domani sera, 2 luglio, arriva la difficile sfida contro il Belgio, valida per strappare un biglietto per la semifinale. Gli Azzurri sono carichi e vogliono continuare a stupire, per dare gioia al popolo italiano.