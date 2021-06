Europei 2021 – Olanda-Ucraina 3-2: sconfitta per Shevchenko | News

L'Ucraina dell'ex rossonero Andriy Shevchenko ha perso 3-2 contro l'Olanda nella gara di esordio ad Euro2020: ecco i marcatori delle reti

Sconfitta nella gara d'esordio per l'Ucraina di Andriy Shevchenko contro l'Olanda. Gli 'Orange' hanno vinto per 3-2 grazie alle reti di Wijnaldum e Weghorst, portandosi sul 2-0 iniziale. Pareggio arrivato nel giro di quattro minuti per i ragazzi di 'Sheva' grazie ai gol di Yarmolenko e di Yaremchuk. Rete del definitivo 3-2 che porta la firma del laterale del PSV Eindhoven Dumfries. L'olandese, nei mesi scorsi, era stato accostato anche al Milan. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro