Europei 2021 – Ministro dell’Interno tedesco: “UEFA irresponsabile”

Il Ministro dell'Interno tedesco ha criticato la UEFA per il comportamento irresponsabile legato al Covid per gli Europei 2021.

Siamo arrivati nella parte finale degli Europei 2021, ma le polemiche ancora una volta la fanno da padrone. La situazione Covid è ancora critica e c'è chi se la prende con la gestione che ha avuto la UEFA, accusata di non aver fatto nulla per evitare i contagi dei tifosi. Un esempio è Horst Seehofer, ministro dell'Interno tedesco. Ecco le sue parole: "Ritengo che il comportamento della UEFA sia assolutamente irresponsabile. Ho il sospetto che ci sia un problema di tipo commerciale e ragioni del genere non dovrebbero prevalere sulla protezione della salute. Posso solo fare appello all'organizzazione, affinché riveda la sua posizione".