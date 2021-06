Europei 2021 – Le probabili formazioni di Italia-Austria | News

Italia ed Austria si affronteranno domani sera sul prato di Wembley: queste le probabili scelte di Roberto Mancini e Franco Foda

Italia ed Austria si affronteranno domani sera, alle ore 21, sul prato del leggendario stadio di Wembley. Dopo aver chiuso il girone al primo posto, gli azzurri sfideranno gli austriaci allenati da Franco Foda, Commissario Tecnico con origini italiane. Sarà una partita speciale, dunque, per l' ex allenatore dello Sturm Graz. Riguardo le scelte di formazioni, sia Mancini che Foda hanno pochi dubbi. L'unico dilemma del c.t. di Jesi è se far scendere in campo dal primo minuto Verratti o Locatelli, con il centrocampista del PSG che pare essere in vantaggio sull'ex Milan. Riguardo l'Austria, potrebbe non farcela Hinteregger, il quale ha riportato una contusione alla coscia nell'ultima gara contro l'Ucraina. Al suo posto, in caso di forfait, potrebbe giocare Lienhart. Ecco di seguito le probabili formazioni delle due selezioni.