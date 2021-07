Europei 2021 – Jorginho: “Donnarumma? In porta abbiamo un fenomeno”

Jorginho scherza sul proprio rigore sbagliato nella finale degli Europei contro l'Inghilterra ed elogia Gigio Donnarumma: "È un fenomeno"

Uno dei protagonisti dell' Italia vincitrice degli Europei è senza dubbio Jorginho . Il centrocampista del Chelsea ha collezionato una serie di prestazioni impeccabili, fungendo da schermo davanti alla difesa attuando un importantissimo lavoro da filtro. E ora, sembrerebbe addirittura essere in lizza per il Pallone d'Oro ...

Ospite a SportTv, emittente brasiliana, il centrocampista dei Campioni d'Europa scherza sul rigore sbagliato in finale contro l'Inghilterra: "Era tutto organizzato. Sapevo che Donnarumma l'avrebbe parato. Io do sempre tutto quello che ho per la squadra, ma purtroppo a volte non basta. Ho finito per sbagliare il rigore, e in quel momento mi è caduto il mondo addosso, perché volevo regalare la vittoria all'Italia".