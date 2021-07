Calciomercato Milan – Dalla Russia: “Fatta per Vlasic: le cifre”

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Dalla Russia danno per chiusa la trattativa per Nikola Vlasic

Carmelo Barillà

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan: dalla Russia danno per chiusa la trattativa per Nikola Vlasic. Il centrocampista del CSKA Mosca è uno degli obiettivi rossoneri per la trequarti.

Secondo quanto scrive il giornalista russo Artur Petrosyan sul suo profilo Twitter, il croato sarebbe ad un passo dal trasferimento al Milan per 25 milioni di euro più bonus. Il 23enne è passato in prestito al CSKA Mosca dall'Everton nel 2018 ed è stato acquistato definitivamente nel 2019 dai sovietici per 15 milioni.

Con la maglia del CSKA ha collezionato 33 reti complessive in 103 partite giocate in tutte le competizioni. Per Vlasic anche un gol all'ultimo Europeo, nel 3-1 della Croazia contro la Scozia. Milan, proposto Luis Alberto: le ultime sul fantasista spagnolo >>>