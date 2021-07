Europei 2021 – Italia-Spagna, Capello: “Rischiamo di addormentarci”

Fabio Capello ha parlato di Italia-Spagna, semifinale degli Europei 2021. Critiche al calcio espresso dalle Furie Rosse, ma anche un monito

Fabio Capello , ex calciatore e allenatore del Milan , ha parlato di Italia-Spagna , semifinale degli Europei 2021 . Queste le sue dichiarazioni al 'Corriere della Sera': " L’Italia è una squadra che gioca un bel calcio, veloce . Sono attenti e aggressivi, il tutto accoppiato a una certa qualità, direi che ci sono tutti i presupposti per fare bene. Cosa rischiamo? Di addormentarci. La Spagna gioca un calcio lento , se ci adattiamo a quel ritmo possiamo soffrire".

Rischia di pesare l'assenza di Leonardo Spinazzola : "L'Italia perde uno che cambia ritmo. Sono quelli con velocità e dribbling che rompono la difesa avversaria, lo abbiamo visto. In questo Europeo c’è stata la rinascita del dribbling . Velocità e dribbling sono doti naturali, non si insegnano. La bellezza del torneo sono questi cambi di ritmo violenti".

Infine un parere anche sull'Inghilterra, protagonista dell'altra semifinale contro la Danimarca ed ex squadra di Capello: "L’ho vista molto bene. È compatta, gioca un calcio attento in difesa e a centrocampo. Sono aggressivi e letali sui calci piazzati. All’Ucraina hanno segnato due gol da palla inattiva e tre di testa. Sugli esterni hanno gente veloce e rapida. Southgate ha capito che continuare con la linea dei difensori che arretrava quando gli avversari avevano la palla non portava risultati: ora i due centrali vanno ad aggredire l’attaccante che riceve il pallone. Non subire gol è un cambio di mentalità. Poi il portiere Pickford gioca bene con i piedi: un’arma in più". Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: Isco possibile, le ultime su Coutinho e Hauge